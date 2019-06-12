政Whats噏︰臨時取消會議　工務小組塞到爆

立法會工務小組委員會審議進度一直強差人意，對於議程一直積壓，工務小組委員會主席盧偉國早已經嗌晒救命。工務小組連同今日(12日)，喺今個立法年度原本仲有兩次會議，以處理餘下多項議程，不幸嘅係今日嘅會議要取消，變相喺本法年度只餘下一次會議，真係可以話係雪上加霜喇！



其實，工務小組過往審議撥款申請嘅進展一直唔理想，主要係民主派拉布，拖住部分工程項目，而工程業界亦不時走出嚟批評民主派拉布，搞到好多工程都開展唔到，令到業界嘅生計都受到影響。再加上最近無論建制同民主派都批評盧偉國主持會議嘅手法，不時發生爭拗，審議嘅進度就進一步拖慢。



立法會仲有約一個月就暑假休會，結束今個立法年度。而工務小組喺呢個立法年度，原本仲有兩次會期，即今日以及下周三(19日)，以處理餘下四項議程所涉及嘅多項工務工程。點知今日工務小組原訂喺早上8時半舉行嘅會議，就因立法會外有騷亂而臨時取消。作為主席嘅盧偉國今早就喺原訂開會時間前，透過立法會秘書處宣布，由於立法會大樓外有大量群眾聚集，大樓部分入口被阻塞，故取消會議，令到工務小組只餘下下周三一次會議。



盧偉國早喺上星期已經喺電台節目「告急」，指出喺呢個立法年度，工務小組已審議咗涉及1300多億元嘅工程項目，召開咗66小時會議，已經係過往會議嘅雙倍，但仍未完成涉及1700多億元嘅全部政府工程，認為有需要加會。相信盧諗唔到嘅係，依家都未加會，就先要取消會議喇！



根據工務小組嘅議程，餘下嘅四項議程涉及多項政府工程，包括活化翠屏河、臨華街遊樂場及其鄰近範圍嘅改善工程、涉及本港多區嘅污水收集系統同水渠復修工程、興建鯉景道綜合大樓分區圖書館及安老院舍、於長洲建社區會堂暨民政諮詢中心、擴建九龍城區海心公園、喺沙嶺墳場興建骨灰安置所同紀念花園設施、以及興建行人隧道以配合沙田石門安興里骨灰安置所計劃等，真係多籮籮。



不過，盧偉國依家攝高個枕頭諗幾時加會都可能冇用，事關以立法會依家呢個形勢，幾時可以恢復會議，令議會正常運作都未知，所以千算萬算都分分鐘係嘥氣喇！



