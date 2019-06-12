衝擊立法會：7名前副局政助倒戈　促撤修例

政府修訂《逃犯條例》導致民怨大爆發，大批示威者堵塞港島多區道路，更引發暴動衝擊立法會及政府總部。香港六大宗教呼籲政府及市民大眾應以克制、和平的方式尋求解決方法。此外，7名前政策局副局長及政治助理離開政府後亦倒戈反對修例，今(12日)聯署促政府及早撤回修例，從長計議，繼續尋求中央信任及廣大香港市民支持。



香港六宗教領袖座談會，包括佛教、天主教、孔教、回教、基督教及道教的領袖表示，宗教界對修例深表關注，又指《逃犯條例》引起社會激烈爭議，並出現重大分歧，呼籲政府及市民大眾應以克制、和平的方式尋求解決方法。六宗教領袖又認為，大眾是在合法的情況下舉行遊行集會活動，有向政府表達意見的權利，值得尊重；同時期望政府能與市民求同存異，以真誠態度溝通，達至共識。



7名前政策局副局長及政治助理包括邱誠武、陳志遠、莫宜端、葉根銓、蔡少綿、蕭偉強及羅永聰今聯署就修例向政府提出多項要請求，包括促政府及早撤回修例，從長計議，創造空間讓社會作理性交流和討論；聆聽各方，尤其直接涉及的法律專業；充分解釋；繼續尋求中央信任及廣大香港市民支持等。



香港大律師公會主席戴啟思今午亦去信特首林鄭月娥，引述新西蘭法院最近拒絕中國的引渡要求，對內地有否公平審訊存在質疑，故再次要求撤回修例。

