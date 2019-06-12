衝擊立法會：銀行商戶落閘自保　港經濟致命一擊

金鐘騷亂影響中區商戶生計！繼14年佔領行動後，金鐘主要幹道再度被非法佔據，區內多間銀行先後宣布暫時關閉分行服務，以保障員工及客戶安全，港鐵站內所有商戶索性拉閘，寧失去一日生意額以保平安；商戶「拉閘」情況更蔓延至中上環一帶，全球大型連鎖百貨公司、馬會投注站先後提早關門，暫停營業，示威區附近幾乎淪為死城。有經濟學者擔心今次騷亂或再度動搖投資者的信心，一旦他們減少投資甚至撤資，勢成為本港經濟最致命的打擊。



有別於14年佔領行動，今日的騷亂在毫無預兆下於早上8時展開，殺商戶一個措手不及，尤其是區內林立的銀行業，多間銀行包括渣打銀行(香港)、東亞銀行、中信銀行、滙豐銀行及恒生銀行先後宣布，因金鐘交通嚴重受阻，為確保員工及客戶安全，位於金鐘的銀行分行暫停營運。



除區內銀行被迫關門外，金鐘港鐵站內的小商戶一樣被迫「拉閘」停運，原因是站內堆滿人潮，根本無法正常做生意，部分店內僅有職員留守，表現得甚為無奈。



金鐘的騷亂亦波及鄰近地區的商戶，他們紛紛「拉閘」自保，其中位於國際金融中心的大型百貨公司連卡佛亦提早關門；馬會宣布因應今日的情況，位於天星碼頭行人隧道、中環干諾道中及上環干諾道西的場外投注站，暫時停止服務，未來會密切留意情況，以決定是否需要暫時關閉其他投注站。



珠海學院商學院院長何濼生認為，今次騷亂是一四年佔領行動的延續，惟對本港短期經濟影響不大，「因為（騷亂）時間短，對整體經濟損失好有限」。不過，他指出，本港過去五年屢次爆發大型騷亂，不少投資者已對本港社會穩定性產生疑問，倘騷亂持續及擴大，或會動搖投資者的信心，令他們減少投資甚至撤資，「呢樣先係最大問題，係我最唔想見到嘅！」



除商戶無法正常營業外，部分經濟活動亦被迫煞停。旅遊發展局宣布，鑑於金鐘及中環一帶的情況，經過審慎考慮，於本周五至下周一原定於中環海濱舉行的「香港龍舟嘉年華」將取消，會透過不同渠道通知業界及旅客相關安排。

