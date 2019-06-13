衝擊立法會：姑息佔中旺暴助長歪風　袁國強鄭若驊罪魁

政府修訂《逃犯條例》觸發大批示威者暴徒衝擊立法會、掟磚襲擊警方、堵塞港島多區道路等，換來警方施放多枚催淚彈、發射膠子彈及布袋彈鎮壓。這股違法暴戾風氣源自二○一四年違法佔領行動，以及其後發生的旺角暴亂，掟磚放火的歪風已變成反政府常態，教壞年輕人，各界狠批違法歪風的盛行，與政府對違法案件「應告唔告」有關，而前任及現任律政司司長袁國強和鄭若驊責無旁貸。



昨日暴動中有大批戴上口罩人士及年輕人企圖「佔領」立法會及主要幹道，要到警方進行清場，是繼周日（9日）的反修例遊行後，香港短時間內再現大型群眾參與違法活動。然而，早在一四年的違法佔領行動中，當時香港有多條主要幹道被佔領長達七十九日，經常在金鐘佔領區「打躉」的壹傳媒黎智英等三十九名搞手至今仍未「落鑊」。此外，旺暴案中棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇更獲德國提供難民庇護，毋須面對香港法律制裁。



「廿三萬監察」發言人王國興認為，昨日年輕人的衝動行為並不文明，猶如暴徒，全因當年「佔中三子」戴耀廷等以違法達義、法不責眾的錯誤思維為年輕人「洗腦」，再加三十九名佔中搞手仍未被檢控，會發放錯誤訊息違法是沒有後果的。此外，被起訴的九名佔中搞手中最高只判囚十六個月，部分更獲緩刑，直言判刑寬鬆未能起警剔作用。



王又批評，近年法治不彰，尤其鄭若驊對嚴重刑事案件未作起訴，例如黎智英涉刑事恐嚇東方報業集團男記者、放生黎涉向民主派秘密政治捐款案等均視而不見，會向社會發放「夠惡、夠霸、夠黑」便成英雄的錯誤訊息，而袁國強過去延遲檢控佔中搞手亦助長違法歪風。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，黎智英至今仍然逍遙法外，早前更帶領反修例遊行，猶如宣揚違法毋須負上後果一樣；而黃台仰及李東昇獲外國提供難民庇護，亦會令年輕人誤以為違法後毋須負上刑責。陳更點名批評袁國強對佔中搞手拖延起訴，而鄭若驊則「應告唔告」，又決定不就佔中案申請覆核刑期，均會壯大違法歪風及坐大反對派勢力，直言現時情況一發不可收拾，是與過去律政司司長表現有關，重申政府是自食惡果。