Dr.東：血友病新藥效佳　出血率降87%

血友病患者由於身體缺乏某種凝血因子，流血和止血時間都比正常人長，需靠靜脈注射藥物止血，32歲甲型血友病患者吳先生由於對「第8凝血因子」產生抗體，注射藥物止血效用不佳，腳部靜脈更因長期反覆注射而令肌肉萎縮。去年他經大學安排接受一種稱為「雙特異性單株抗體」新藥物，體內產生凝血酶而令血液凝固，至今效果理想，亦沒有副作用和不適，重拾健康生活。



中文大學內科及藥物治療學系名譽副教授王紹明表示，人體有多種凝血因子，幫助傷口凝血，但血友病患者由於基因出現病變，以致身體缺乏某種凝血因子，所以流血和止血的時間都比正常人長。本港有222名血友病患者，當中超過80%患者屬甲型，他們身體缺乏「第8凝血因子」；而乙型血友病患者則缺乏「第9凝血因子」。



甲型血友病者中，有10至30%病者與吳先生一樣對「第8凝血因子」產生抗體。一直以來他們只有兩種治療方法，其中一種是頻繁地輸入濃縮凝血因子，第二種方法是當出血時，入院注射繞道治療藥物，繞過「第8凝血因子」，令身體凝血，但成效卻因人而異。



醫學界研發出一種「雙特異性單株抗體」藥物emicizumab，並在前年十一月獲得美國食品及藥品管理局認可，能取代「第8凝血因子」功能，激活第10凝血因子繼而產生凝血酶，令血液凝固，患者只需每1至4星期作一次皮下注射，便有效預防出血。有外國研究顯示，109名12歲以上對「第8凝血因子」有抗體的甲型患者在轉用新藥後，每年需要治療的出血次數大大減少87%。



吳先生說，每當出血他便要入院，經靜脈注射繞道治療藥物，可惜藥效只能維持12小時，1天要進行2次注射，每月平均注射20多次，他的腳部靜脈因長期反覆注射而萎縮。他說，腳踝、膝蓋及手肘因反覆出血導致變型，最嚴重一次是膝蓋出血，比正常膝關節腫脹大約5至6倍，劇痛持續數星期，難以入眠。不過，去年他經大學安排下試用新藥，期間凝血效果理想，也沒有疼痛，真正感受健康人士的生活。



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