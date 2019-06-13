衝擊立法會：立會未知何時復會　梁君彥未見影

立法會原訂今日(13日)上午9時召開會議，早上有多名議員現身立會大樓，但未見立會主席梁君彥出現。議員邵家輝稱，梁君彥安排原訂今早9時開會，故提早回來，惟立法會外仍然封路。他相信市民看到昨天(12日)的混亂情況，了解到為何議員未能進入大樓開會，形容情況不理想，呼籲市民理性討論。



議員莫乃光表示，今早沿路回來時，金鐘恍如進入戒嚴狀態，警方如臨大敵，似對犯人般對待每個途人，令他感覺這不是香港。他指，昨天武力驅趕示威者，令香港變成警察城市，指政府今次所造成的傷害是永遠的。



另一議員胡志偉情緒十分激動，認為會議不能開始，指政府用暴力鎮壓和平請願的年輕人，絕對不能接受。他批評特首林鄭月娥仍有膽自稱是「兩個孩子的媽媽，不能讓香港人任性」，但其實最任性的是她。民主派重申，絕對不同意政府和警方將昨日示威定性為暴動，指做法可恥，抹黑香港的和平示威。



議員李國麟到灣仔購買杯麵、水及生果等返回立會，指民主派將於8時45分左右碰頭，再作商討，至今仍未知悉會議時間。而議員鄭松泰則通宵留在大樓內，議員梁耀忠及梁繼昌暫時身在金鐘，另一議員梁美芬今早亦已返回立會。