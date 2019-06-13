紅花嶺郊園擬明年底開放　區議員批交通設計欠善

北區區議會今(13日)討論擬議紅花嶺郊野公園的規劃及設計工作。紅花嶺具歷史及生態價值，成為香港第25個郊園，預計於明年年底開放。惟因地勢及空間所限，政府指該郊園附近較難增設停車場，故不鼓勵公眾駕車前往，建議以公共交通工具抵園。會上有區議員直斥郊園位置偏僻，批評政府就交通配套設計未盡完善，要求當局務必增設停車場及巴士站等公共交通設施。



區議員溫和輝強調，紅花嶺郊園內不少選址有條件設立公共停車場，例如禾徑山入口位置，該地本身無任何交通工具駛經，若設停車場就能供旅遊巴等大型車輛停泊，方便遊客上落。他直言作為郊園附近設有停車場屬合理，「政府話唔做，其實一定要做！」另一區議員李冠洪指政府理應強化該郊園一帶的原有公共交通配套，方便居民及遊客出行，建議於蓮麻坑、禾徑山等地加設更多巴士站及小巴站等。



提到政府不贊成於紅花嶺郊園設立燒烤場和營地，因這類活動較易引起山火和產生較多垃圾。溫表示山火的確不時肆虐當區，「舉例沙頭角每年都有火警，每次都燒通宵！」他認為政府必須抱持高度防火意識，小心設計相關設施，「政府唔係簡單諗咗就算，要非常慎重去做！」香港環境資源管理顧問有限公司高級環境顧問楊瑤回應指，政府已打算於園內建立防火帶，預防山火及控制山火蔓延。



此外，立法會議員兼區議員林卓廷、區議員陳旭明於會上要求加設臨時動議，將討論《逃犯條例》列入議程。二人於會上批評政府昨日(12日)向民眾施放催淚彈，形容政府漠視民意，罔顧人命。最後該動議於16票反對，4票贊成，以及1票棄權下，不獲通過。