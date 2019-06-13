再多3間骨灰龕場申請被拒　團體憂短缺問題難解決

食物環境衞生署上月中推出屯門曾咀及黃泥涌道新建靈灰安置所，逾2.1萬個骨灰龕位供申請，惟私營骨灰安置所發牌委員會上月30日再拒絕3間私營龕場的牌照及暫免法律責任書的申請，連同早前2宗被拒個案，已有5宗申請被批，龕場需要在一年內「清灰」，將先人骨灰交還家屬處理。有關注團體擔心此消彼長，骨灰龕位短缺問題難以解決，家屬最受影響。



上月底被拒申請的3個龕場分別是位於九龍紅磡溫思勞街7A地下、閣樓及一樓的明道堂，九龍紅磡溫思勞街17號二樓的正道堂，九龍新填地街327號1樓的明元仙觀，早前亦有浦台緣申請在蒲台島多個地段設骨灰安置所被拒，以及九龍紅磡曲街45號閣樓的李興記的申請被拒。至今仍有逾150間龕場的申請待批，已獲批申請只有3間，包括志蓮淨苑普同塔、善緣、思親公園。



各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑表示，估計位於舊樓的龕場多未能符合發牌要求，故大部分龕場疑利用3年期的暫免法律責任書拖延，不主動向發牌委員會提交資料，冀拖延至2020年當局再作檢討時逼政府進一步放寛申請規限。



他指目前情況並不理想，因無龕場主動提交資料，今次被拒的3宗申請都是委員會主動要求他們提供資料才能處理，但有個別龕場亦無派人出席會議。至於列入骨龕灰表列一的15間龕場，謝指原本預計可較快獲批申請，但至今只有3間獲批，寶福山仍未提出申請，他承認審批的速度不理想，加上預計有大部分舊樓龕場不合申請資格，家屬要領回骨灰處理。