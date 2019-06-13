男廚工涉冒警狎3女　被告稱「成日畀人話玩弄感情」

26歲廚工梅錦添涉嫌冒警在半年內性侵犯3名女子，案件今(13日)於高院續審，控方播放被告與警方進行的多次錄影會面紀錄。



有關事主P指控被告在其家強姦她一事，被告稱他確曾向P提過做「Force」，但他解釋因曾做過機場保安所以才這樣說，他又指給P看過的「notebook」相，其實是他的一名警察朋友的記事簿。被告又指是P主動邀約到她家，自願與他進行性行為。他又否認有偷P錢，並指是P突然致電指他偷錢又指摘他呃女仔，被告又稱早在離開P的單位時已覺得P「有小小問題」，並覺得她很煩。



對於事主R有關非法肛交的指控，被告稱已忘記自己是否認識R，但記得確有向一女子稱自己做「流動保安」，因他曾任機場保安，但不想他人知自己背景，因覺得說做保安很「cheap」，故才說得較隱晦。他又稱只記得前年9月24日案發時有去過酒吧喝酒，但忘記有否到過賓館，不過他稱從無與任何女子肛交。



對於為何被不同女子指控，被告向警方稱：「可能因為我成日畀人話玩弄感情，成日識唔同嘅女仔先會咁畀人話」，又稱：「我好尊重女仔，未試個逼佢哋…阿sir你查清楚啲…追女仔係正常事…可能我追女仔後處理得唔好，先有呢啲事發生」。