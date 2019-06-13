港鐵督察早上指正鋼筋出問題　禮頓下午照落石屎

沙中線紅磡站獨立調查委員會第2部分今(13日)展開第13天聆訊，庭上揭示禮頓明知鋼筋未通過檢查仍照落石屎。港鐵二級高級督察董曉陽供稱，港鐵人員巡查地盤曾發現鋼筋未有妥當扭入螺絲帽，要求禮頓修正。惟禮頓不但未有修正，更於同日指示分判商落石屎。



曾多次於庭上展示、由港鐵發給禮頓一封關於雪種房(VRV)鋼筋未妥當扭入螺絲帽的電郵，內容指禮頓未有修正問題就落石屎。董表示港鐵人員發現時該位置已差不多完成落石屎工序，當天早上才向禮頓表示紮鐵工序不合格，禮頓即日下午就落石屎，不解禮頓所為，港鐵工人時常巡查地盤，「(禮頓)無咁易可以過到關(落石屎)」。



據屋宇署發出關於南、北面連接隧道的驗收信，指明港鐵需委派適任人員巡查螺絲帽，亦需製備檢查清單及巡查紀錄簿，當中需標明由哪位適任人員進行巡查及巡查位置等，紀錄簿應存放在工地，董坦言工地沒有達到所有要求。董亦反映禮頓一直拖欠檢查及測量申請表格(RISC form)，承認只口頭催促禮頓盡快交回，從未試過因禮頓欠交RISC form而拒絕巡查。禮頓曾一次過補交4個月的表格，他需花兩星期才完成翻查工作，補填表格。



日前有證供顯示，港鐵及禮頓存在「互信關係」，當有新批次鋼筋運到工地，要依賴禮頓邀港鐵前來抽驗鋼筋。董承認難以驗證禮頓是否每次都通知港鐵，他亦不清楚鋼筋上噴油顏色的寓意。