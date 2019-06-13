九龍醫院肺癆男兩度擅自離院　認2罪判緩刑

患有多重抗藥性肺結核的男病人，去年5月入住九龍醫院的隔離病房接受治療，惟他為「見朋友」，趁護士派餐時逃離醫院，直至半年後才在街上被巡警尋獲。今年1月，醫生向他發出強制住院令，但他聲稱心情欠佳，再度逃離醫院，6天後才返回。該名男病人今早(13日)在九龍城法院承認刑事毀壞及違反隔離命令的出入限制兩項控罪，被判監禁2個月、緩刑1年。



被告56歲男病人孔祥龍報稱無業，涉於去年6月13日在九龍醫院主座5D病房，無合法辯解損壞該病房一個門掣。他另被控違反《預防及控制疾病規例罪條例》，擅自離開他被檢疫或隔離所在的地方。控方透露，被告過往有3項與暴力相關的案底。



案情指，被告患多重抗藥性肺結核，是一名高度傳染及復發的病人，自去年5月6日已需入住隔離病房。去年6月13日，他趁護士派餐期間跑出病房，用雨傘打爛病房門掣，醫護人員未能制止。由於被告涉及刑毀，已被警方通緝，去年12月巡警在元朗發現他形迹可疑，截查後拘捕他，警方將他押返九龍醫院。醫生發出隔離令強制他由今年1月2日至16日住院，惟隔離令生效當天，孔又伺機逃脫，同月8日才返隔離病房，至同月底獲准出院。



今年2月及3月，被告先後接受警方問話，警誡下他就刑毀及違反隔離令解釋，說：「我都係想出去見我朋友，先拎門口擺住嘅傘去打爛開門掣」，「我以為我可以出院，但醫生延長我隔離，無得出院，所以心情好差，趁姑娘派藥嗰陣時，門打開咗就逃跑出去」。