游梁前助理鍾雪瑩涉販毒　其夫認接觸大麻稱妻不知情

青年新政前立法會議員游蕙禎及梁頌恆的女助理鍾雪瑩，被指於去年2月在其大埔汀角路住所內，涉販運大麻毒品，事後被控一項販毒罪，她昨日(12日)在粉嶺法院被裁定表證成立，案件今日(13日)續審，將於本月27日裁決。



辯方證人張子龍供稱，他認識被告夫婦多年，不時與他人到被告住所聚會，眾人間中會留宿上址。張現經營一間公司，引入合法的大麻保健產品銷售，早前曾接受電視台採訪。張事發前數月，曾將產品給被告丈夫試用，該些產品包括丸劑和液體，入貨前都會向廠商確認，產品內不含被禁的四氫大麻酚。對於警方驗出液體內含有四氫大麻酚，張指他亦有要求廠方解釋，廠方提交報告稱液體內不含四氫大麻酚，但不知產品會否受污染。控方問張有否帶有關證明書或報告到庭，張表示沒有。



被告丈夫林冠亨則指，警方在屋內搜獲的電子磅、研磨器和大麻花均屬他所有，他承認案發前數個月開始接觸大麻，被告一直不知情，直至本案發生。



27歲被告鍾雪瑩現報稱無業，控罪指她於去年2月8日，在大埔汀角路一村屋地下販運逾3克草狀大麻等毒品。