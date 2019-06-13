外派僱員生活費港全球第4高　最貴竟然係...

香港作為國際金融中心，有不少外國企業會派員駐港工作及居住，人力資源顧問機構ECA International發布的「生活費用研究」調查顯示，即使撇除樓價因素，香港由去年全球外派僱員生活費用最高城市第11位，飆升至今年第4位，並成為亞太區中生活費用第2高城市。



有關研究在今年3月開展，反映去年3月至今年3月的數據同比變動。研究針對全球超過482個地點，包括香港、上海、東京、首爾、新加坡、瑞士、紐約、倫敦、悉尼等，比較外派僱員普遍會購買的一籃子同類消費品及服務，而住房租賃、水電費及子女教育學費則並不包括在研究內。



研究結果顯示，香港已成為全球外派僱員生活費用第4高的城市，僅次排第2的日內瓦及第3的蘇黎世這2個瑞士城市，而全球第1位是中亞國家土庫曼首都阿什哈巴德。亞太區方面，香港排第2位，阿什哈巴德同樣位居第1，而東京、首爾及上海則分別排第3、第4及第5位。



ECA International亞洲區域總監關禮廉指出，由於過去12個月期間香港物價升幅高於東京，上海和首爾這3個原本排名高於香港的城市，加上港元與美元掛鈎，港元走勢持續強勁且通脹率偏高，令香港成為生活費用第2高的亞太區城市，他促請外國企業增加香港派駐員工的生活津貼，從而使員工派駐海外時的消費力得到保障。