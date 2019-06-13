僅4%小學生日日運動一小時　衞署推計劃促體能飲食健康

衞生署一項調查發現香港大部分學生有不良生活及飲食習慣，在17/18學年訪問的87,900小學生及61,700中學生中，每日有做60分鐘或以上體能運動的人分別只得8%及4%；睡眠8小時或以上的小學生雖有64%，但中學生僅得23.2%。為改善學童健康，衞生署將於下學年起兩個學年，在校園推行世衞倡議的「健康促進學校計劃」，將有30間學校參加，其後或會推廣至全港中小學。



衞生署分析學生健康服務問卷調查發現，香港中小學生的體能活動嚴重不足，飲食習慣也不健康，有每日進食水果的小學生只有35%，中學生更得20.8%；每日進食瓜菜的小學生及中學生分別有60.3%及53.4%。



稍後將參與「健康促進學校計劃」的學校會從四大範疇提升學生健康，包括體能活動、健康飲食、精神健康及社交健康。由於每間學校背景不同，學校可按照自己模式設計不同課程或活動，再由衞生署定期進行校本評估，協助學校制訂健康政策。



路德會沙崙學校校長任竹嬌表示，香港很多學校都很忙碌，當初有想過是否要參加有關計劃額外增加學校工作量，但她認為多忙碌也好，校園健康始終最重要。她指現今小朋友有很多補習，有些小學生的小肌肉發展不佳影響「揸筆」，可能都與缺乏戶外體能活動及玩樂有關。