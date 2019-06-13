黑角頭石刻列法定古蹟　味峰侯公祠及玉虛宮同「升呢」

古物諮詢委員會今(13日)開會，宣布將東區黑角頭石刻、灣仔玉虛宮及上水味峰侯公祠列作法定古蹟。當中黑角頭石刻位處懸崖，位置險要，古諮會稱已豎立適當標示，警告遊人避免前往。



黑角頭石刻最初由一名市民去年10月向古物古蹟辦事處(古蹟辦)報告發現，此石刻在東區黑角頭海拔約11米的懸崖上，朝東北面向佛堂門海峽。古諮會為確定石刻的真確性及文物價值，邀考古學家及地質學家視察石刻，期間發現石刻位置較難到達，沿途缺乏正規行山徑，「連專家都要手腳並用才能抵達石刻地點」，因此於附近一帶加設警示路牌，以免市民或遊客為一睹石刻真貌而遇險。



該處石刻高約160厘米，闊約260厘米，大小跟香港最大的石刻東龍洲石刻差不多。石刻的紋飾刻在天然風化石上，呈幾何及曲線圖案，與香港青銅器時代器物及其他8處石刻古蹟，特別是鄰近的大浪灣及東龍洲石刻的紋飾相似，三者具組合參考價值。



至於味峰侯公祠及玉虛宮本於9年前被列作一級歷史建築，如今正式「升級」為古蹟。味峰侯公祠約於18世紀後期在上水金錢村建成，紀念國學生侯聚裴，別號侯味峰。祠堂主要用作祭祀祖先和處理族人祖房的事宜。祠堂的木構件及祖龕均飾有以瑞獸、花卉、幾何圖案及中國民間故事為題材的雕刻。



玉虛宮又名北帝廟，是灣仔早期發展的重要歷史地標。玉虛宮由主建築及兩個偏殿組成，以青磚、麻石及木材築砌，屬清朝典型的民間建築。