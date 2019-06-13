涉冒警性侵3女網友　廚工指開房AA制才向事主索款

26歲廚房工人梅錦添被指透過網上交友程式先後認識3名女子，明示或暗示自己任警員並相約她們到酒吧「飲嘢」，其後將有醉意的女子非禮或強姦甚至肛交，案件今(13日)於高院續審，控方播放被告與警方進行的多次錄影會面紀錄。



被告於錄影會面被問到有關當時為大學生的女事主Q之指控。被告否認曾向Q提及自己是「油尖旺反黑」，負責「掃黃賭毒」，他稱只曾向Q提過自己替父親打理小巴生意。他又指當日離開酒吧到時鐘酒店時他與Q均清醒，否認有非禮Q，並指Q在酒店房自願與他有親密行為，只是Q其後稱忘不了男友，不想再進一步，他便停手。



有關Q稱被告要她給1000港元一事，被告稱是Q答應就酒吧入場費及酒店房錢與他「AA制」，他當時共用了1200港元。警方詢問若AA制應每人600港元，為何Q稱會給他1000港元，被告解釋是Q主動說會給他1000港元，故他無所謂並欣然接受，Q最終亦無還款。



被告稱不明白為何Q在事發後近半年才報警，直言：「我已經唔記得呢個人嘅存在」，又稱：「呢個人應承咗我嘅嘢(還款)，我覺得做唔到唔緊要，但好奇怪點解唔直接搵我」。