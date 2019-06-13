港鐵建造經理稱無可能交齊所有表　指港珠澳橋都係咁

沙中線紅磡站獨立調查委員會第2部分聆訊今午(13日)續訊。主要負責列車停放處(HHS)工程、港鐵建造經理(沙中線土木工程)陳傑霖供稱，知悉禮頓欠交檢查及測量申請表格(RISC form)，體諒工程師需兼顧其他工作，更認為所有工程都不可能百分之百交齊所有表格，「港珠澳大橋都係咁啦(表格不齊全)，嗰度成千份呀」。



庭上展示路政署於今年5月發出的報告，顯示HHS的設施大樓欠交表格情況最為嚴重，該處原定需發出關鍵檢查點(hold point)共96份RISC form，最後只發出了28份，陳指自己得悉相關情況後已即時向禮頓投訴。



不過陳又指，欠交表格情況不能一概而論，例如隧道東西線的表格發出率達百分之百，認為較重要的hold point表格必須交齊，相反工程規模較細及相對不重要的表格則容許後補，又指工程師一日隨時要處理10至20份表格，理解要兼顧的事很多。



陳又認為現時處理RISC form的方法較複雜及落後，「我40年前入行已經係咁處理」，認同若RISC form不即時發出，相關人士收到後補表格時很大機會會忘記自己當時有否巡查，直指需與時並進，簡化處理表格的方法，「唔係辯護，係香港現實問題」。