即時開講：612暴動　港府自食惡果

全城關注的修訂《逃犯條例》，原定昨日(12日)於立法會恢復二讀。不過，大批示威者佔據立會一帶馬路，並與警察發生連串衝突，不但會議要被迫押後，更有七十多人受傷送院。東方報業集團旗下《on.cc東網》電視時事評論節目《即時開講》，炮轟港府一直以來包庇反中亂港勢力，加上施政無能令民怨滿瀉，最終引致暴動爆發，完全是咎由自取。



修訂《逃犯條例》原意為了堵塞法律漏洞，如此一條對守法市民毫無影響的法例，竟然被反華勢力瘋狂攪局，更出現「612暴動」的亂局，令到有市民、警察、記者受傷。節目批評港府不但對修例缺乏足夠準備，掉以輕心，多年來「姑息養漢奸」，是種禍根得惡果。



五年前一場佔中，令香港元氣大傷。然而，在48名主要搞手中，只有9人被檢控，而且全部獲輕判。節目批評出錢出力充當總指揮的壹傳媒黎智英，竟然獲律政司包庇放生，連同政治黑金案、恐嚇東方報業集團記者案，統統都是「大事化無」。不論前任律政司司長袁國強，還是現任的鄭若驊，俱是一脈相承地縱容反中亂港勢力。港府姑息養奸，香港豈能不亂？



尤其佔中期間，因為維持秩序而遭判監的「七警」及前警司朱經緯，更讓人無語。節目指執法竟然變有罪，犯法竟然變有獎，港府豈止包庇邪惡，簡直是殘害忠良。結果必然令到執法人員心寒，今次金鐘暴動上演，若有警員擔心變成「七警」或朱經緯翻版，因而明哲保身，市民能怪責他們嗎？如此下去，最終受害者又是誰？



節目指這次修例引發社會極大爭議，基於港府早已誠信破產，加上施政無能，房屋、勞工政策樣樣不合格，就連派錢四千元亦「甩晒轆」，市民又怎會信任這個顢頇無能的政府呢？節目指出香港今天的亂局決非偶然，而是中外反華勢力的大合流，是司法倒行逆施的唯一結果。港府若不立即收拾漢奸，整治餘孽，香港未來將會非常暗淡。



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