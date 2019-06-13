政Whats噏：擬燒戰火落區議會　林卓廷被仆低

立法會原擬於昨日(12日)恢復修訂逃犯例草案二讀，但因大批示威者包圍立法會，議員無法入內而遭到拖延，立法會一連三日取消會議。隨着示威者被驅散，立法會今日(13日)外圍嘅情況稍後平靜，但民主黨嘅立法會議員兼北區區議員林卓廷聯同黨友就想將「戰火」燒落區議會，喺區議會會議上提出臨時動議，要求將討論反修例納入議程，隨即掀起罵戰，動議最終喺一片反對聲下被否決。



話說北區區議會今開會，喺會議臨近尾聲時，林卓廷同黨友陳旭明突然攞出寫有反修例字樣嘅紅色紙牌，要求主席蘇西智接納其臨時動議，將討論修逃犯例列入議程。作為議程提案人嘅陳旭明堅持即場讀出其動議內容，「可以唔討論，但我都要讀內容出嚟！」此舉惹嚟另一區議員溫和輝不滿，直斥對方點解要故意喺會上讀出內容，故弄玄虛。



溫和輝即時問主席佢可唔可以就呢件事發表意見，陳旭明同溫和輝即展開罵戰，二人一齊開咪發言鬥大聲「爭嘢講」，現場嘈吵不堪。期間林卓廷想「加把嘴」為陳旭明幫腔，溫和輝扯火質問對方「林議員，你講嘢得，我講嘢就唔得呀？」雙方又罵起上來，其他區議員即時高呼，要求等主席決定邊個可以發言。



蘇西智先讀出區議會常規，試圖煞停亂象，佢話區議員唔能夠在區議會會議上討論未列入議程嘅事項，繼而主持投票，要求在場嘅議員決定係咪將相關議題納入議程。但陳旭明繼續「把口唔收」，辯稱基於會議有錄音，讀出動議內容可方便有視力問題嘅民眾得知會上曾有呢項臨時動議，最終獲主席批准讀出動議內容，包括譴責修例。



喺陳旭明讀完動議後，溫和輝即開咪要求發言，蘇西智眼見他們又有機會爆罵戰，即行使主席權力禁止二人發言同爭論，直接進行投票表決。但陳旭明出言挑釁主席，質問對方點解唔准自己發言，「你驚呀？」行為相當「小學雞」。蘇西智反駁：「驚唔驚係另一回事，（驚）都係你話啫！」跟住就表決。最後動議喺十六票反對、四票贊成同一票棄權下，不獲通過。



臨時動議被仆低後，陳旭明同林卓廷隨即發難大聲譴責政府漠視民意，之後起身離場，一場大鬧區會嘅鬧劇終於結束。