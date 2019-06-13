衝擊立法會：團體斥反修例人士危言聳聽

大批示威者因反對修訂《逃犯條例》而衝擊立法會，引起警方行使武力鎮壓，結果多人受傷。保公義撐修例大聯盟召集人黃英豪，對尚有小部分年輕人被煽動感到不開心，他指示威者不斷製造武器，包括掘出磚頭、削尖鐵枝等，反問為何和平集會需要準備武器？故警方有需要採取一定武力，而未來警方應先發制人，提前控制示威者的「武器庫」。



對於再次有聲音要求暫緩修例，黃認為目前已在暫緩當中，社會有更多時間和空間討論，但他重申修例對香港的治安和安全有幫助，斥反對人士危言聳聽、跨大失實，強調現時立法會尚未有機會就修例進行辯論，加上政府處事不能因為有反對便撤回，故修例必須繼續。



香港大律師公會亦發聲明讉責任何一方的暴力行為，呼籲公眾繼續以耐心和理性的態度表達意見，又指修例已引起社會動盪不安，政府必須深切反省是否仍要堅持修例，強調任何負責任的政府必然會暫緩修修，與社會各界對話，重新考慮立場。公會亦關注警方在衝突中使用的武力，認為警方似乎已遠超其行使維持公共秩序的合法權力。



香港律師會亦發聲明，對於因修例而發生暴力衝突，令人感到難過及遺憾，因暴力只會令爭議惡化及危害秩序和社會穩定，在文明社會是不會被接納，強調修例影響深遠，需要謹慎和全面的檢討、討論和分析，以冷靜、理性和有建設性的態度尋求解決方案。