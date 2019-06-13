衝擊立法會：港府建制低估示威者動員力　致局面膠着

修訂《逃犯條例》觸發昨日（12日）的暴動事件，港府及建制派盡失先機，必須重整策略才能再戰。回顧昨日，據悉是港府、建制派及立法會秘書處未完全掌握實際情況，低估傳統民主派以外抗爭者的動員能力及暴力，造就目前膠着局面。



其實違法佔領行動後，民主派支持者陷低潮，遊行集會人數屢創新低，普遍評估認為民主派動員能力不足。知情人士透露，港府及建制派未有預料周日（9日）遊行人數會創新高，更誤以為會如4月底反修例遊行一樣，民主派只能動員基本支持者，後來雖然9日遊行人數出乎意料，但港府及建制派未有提高警覺。



到昨日，有8名建制派立法會議員錯有錯着避過示威者佔路成功進入立法會大樓，包括部分人因習慣提早回立法會準備，以及有人擔心封路影響提早駕車返立法會。惟早上近8時，金鐘主要幹道已癱瘓，其他議員決定轉到中區警署集合，等待適時乘警方車輛進入立法會。可惜，相關消息很快外洩，加上示威者情緒高漲，連番衝擊警方防線，更一度衝擊立法會，在太多不穩定因素下，部分建制派議員基於安全理由決定不返回立法會。



有建制派議員認為，若昨日就能恢復二讀，會更有效掌握局勢發展，現在則令示威者感覺成功阻礙會議，助長氣焰，變相鼓勵他們採取更多激烈行動，擔心一旦開會，或會發生更大型暴動。