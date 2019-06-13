天氣差致多班往來台灣機延誤　乘客轟國泰服務劣

香港及台灣今日(13日)天氣不穩，截至下午6時，共52班往來香港至台北、台中及高雄的航班延誤，其中國泰航空今早10時25分赴台北的航班CX494涉延誤四小時，乘客陳小姐本乘搭該機往台北準備下午3時開會洽商生意，卻遇延誤，她不滿國泰地勤人員及機組人員並無解釋原因，服務亦欠佳。



從事貿易生意的陳小姐今晨8時抵達香港機場辦理登機手續，惟航班一直延誤，地勤人員沒有解釋原因，只通知乘客轉換登機閘口，她表示，其他較遲啟程的航班已經出發，但國泰該航班仍沒有確實啟程時間。直至下午約1時45分終能登機，但機長又宣布航機需延誤多2小時。



陳批評國泰航空大灑金錢做廣告，卻做不好服務，地勤人員亦不禮貌。根據機管局資料，該航班下午2時39分起飛，下午3時24分抵達台北桃園機場。長榮航空、中華航空及香港航空等航空公司今日均有多班機延誤或取消。



機管局發言人指出截至下午6時，往來香港至台北包括16班抵港及17班離港航班延誤。香港往來台中，有2班抵港及4班離港航班延誤。香港往來高雄，有6班抵港及7班離港航班延誤。國泰發言人指，天氣狀況並非航空公司所能預計及控制，航班的升降亦受空管當局的指揮及協調，感謝乘客的諒解及配合。



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