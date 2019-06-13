機場空管系統又故障　部分航機「失蹤」

民航處表示，民航處航空交通管制中心(空管中心)的航空交通管理系統(航管系統)主系統的個別工作席位今日(13日)曾出現短暫故障，未能顯示個別航機及其相關的航班資料，工程人員按預設程序轉用設計完全相同的後備系統。



主系統故障期間，航空交通管制主任(空管人員)一直可以透過衞星導航監察技術(ADS-B)監察香港飛行情報區所有航班，繼續提供正常的空管服務。



民航處發言人表示，今日上午9時06分，空管中心航管系統的個別工作席位間歇性未能顯示個別航機及其相關的航班資料。在場的工程人員即時跟進和調查，並與在場的空管主管協商後，在上午9時22分按預設程序轉用後備系統。



發言人強調有關事件沒對航空安全構成影響，空管人員一直可以透過話音系統與所有航班保持聯絡，亦一直可以透過ADS-B監察香港飛行情報區所有航機及航班資料(包括全部三種重要資訊，即航班位置、高度和二次監察雷達編碼)，並繼續提供正常的空管服務。原來出現故障的航管系統主系統在重啟及經承辦商檢查後已回復正常運作，並按設計用作後備之用。



發言人又指，今早受惡劣天氣影響，航班本來已有所延誤，可以升降的航班並不多。在航管系統主系統短暫故障期間，為審慎起見，空管人員按程序曾短暫延遲放行離境航班約16分鐘，受影響的航班為兩班。抵港及飛越香港飛行情報區的航班不受影響。



民航處已在事發後即時責成承辦商盡快徹查事件和提交報告。