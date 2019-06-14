航空學院首辦航空營運文憑課程　資訊日安排即場面試

香港國際機場正進行多項擴建工作，包括三跑，料至二○三○年會帶來十二萬三千個職位。香港國際航空學院首辦的「航空營運文憑」培訓專業人才，學員進行一個月理論課堂及十二個月工作實習後，即可完成相等於資歷架構第三級的課程。實習期內，學員可因應興趣選擇不同專業實習範疇，期間只需每月回學院上課兩天便會獲發月薪。學院明起會陸續舉行多場課程資訊日，更會安排即場面試，課程費用為二萬四千港元。



「飛機迷」梁毅聰從小立志從事航空業，惜文憑試成績一般，未能升讀大學，而他參加航空學院課程後，獲安排到香港商用中心實習，現獲正式聘用，成為營運控制中心協調員。他表示，難忘去年超強颱風「山竹」襲港時要值班，與同事合力幫飛機入油以加重機身重量，避免風暴吹襲，形容滿足感好大。



航空學院表示，新課程設有五大實習範疇可供學員選擇，包括飛機工程、客戶/地勤服務、停機坪/飛行運作服務、航空貨運及航空配餐，每位學員將由一名實習督導帶領，監察其工作表現等，學員完成課程後工作收入可過萬港元，學員亦可選擇一邊在崗位繼續工作，一邊修讀「航空管理專業文憑」兼讀課程。