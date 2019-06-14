英媒：港警用英製催淚彈驅散示威者

本港大批示威者因反對修訂《逃犯條例》，周三（12日）衝擊立法會，引起警方行使武力鎮壓。英國《衞報》周四（13日）報道，本港警方當日驅散示威者時，使用的一枚N225式橡膠手擲式催淚彈，是由英國的Chemring Group生產。



報道稱，負責跟蹤和研究用於酷刑以及侵犯人權的武器與設備的英國組織歐米茄研究基金會（Omega Research Foundation）由網上的照片認出，本港警方正在使用來自一間英國公司製造、經英國政府批准出售的催淚彈，以驅散示威人群。



對於本港修訂《逃犯條例》，英國下議院亦於周四舉行辯論。外交部亞太事務國務大臣田銘祺回應自由民主黨議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）有關本港警方使用英國的武器時指，英國已於本年4月拒絕為香港發出防暴盾牌出口證。



他另提到，英國去年7月曾向港府發出用作訓練用途的催淚手榴彈和催淚彈出口證，此後再無發出有關文件；至於英國上次向香港發出橡膠子彈出口許可證，已經是2015年7月。