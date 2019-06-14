關愛基金撥4.5億元　助16萬基層家庭買數碼電視

港府邀請關愛基金撥款四億五千六百多萬元，資助十六萬個基層家庭更換數碼電視機，以便明年十一月底本港終止模擬廣播後，可繼續收看本地免費電視節目。當局擬於今年十二月委託社聯開展援助計劃，以實物形式向合資格住戶提供三十二吋或廿四吋數碼電視機，或基本型號數碼機頂盒。除現時綜援及長者生活津貼等五項政府援助計劃住戶可申請外，亦擴至其他低收入住戶，並不需資產審查。



港府今年初曾徵詢立法會資訊科技及廣播事務委員會關於數碼地面電視援助計劃初步構思，現向關愛基金專責小組提交建議詳情及財政預算，小組稍後開會討論。當局原建議申請住戶正使用模擬電視機，沒有數碼電視機或數碼機頂盒，才符合更換數碼電視機資格，現將有經濟困難而沒有電視機的住戶納入，轉介志願機構安排轉贈電視機。港府預計九成半申請住戶選擇三十二吋數碼電視機，百分之四選擇廿四吋數碼電視機，每部預算分別為二千六百元及二千一百元，亦有百分之一選擇數碼機頂盒，每部預算一千三百元。



住戶須同時符合入息資格，當局擬與現行五項援助計劃掛鈎，即綜援計劃、長者生活津貼、在職家庭津貼計劃、各項須經入息審查的學生資助，以及公立醫院及診所醫療費用減免等，並容許非上述計劃的其他低收入住戶申請，但申請前三個月平均住戶入息須不超過從事經濟活動家庭住每月入息中位數的七成半，以去年計算，一人住戶不超過一萬四千三百元，六人住戶不超過三萬四千九百元。



社聯會聯同社會服務機構在全港設立約五十個地區服務站接收及處理申請，社聯將公開招標向電器供應商集體採購所需數碼電視機及機頂盒，供應商須提供上門送貨、安裝及回數舊電視機，並提供至少三年上門保養的一條龍服務。整項換機計劃為期十八個月，至二○二一年五月為止。



另外，港府又邀請關愛基金撥款二億八千七百多萬元，協助約二萬四千個劏房住戶改善家居環境，進行簡單家居維修及滅蟲滅蝨服務，一人住資助額上限八千五百元，二人或以上住戶資助上限一萬元。計劃最早明年第二季推行，為期兩年。若扶貧委員會下月批准撥款建議，社會福利署及社聯會展開籌備工作。

