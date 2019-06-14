東方日報A1：突襲難防備　二讀恐無期

台灣殺人案揭露本港司法互助協議漏洞，為引渡疑犯及防止本港淪為「逃犯天堂」讓「黑惡」氾濫，港府提出修訂《逃犯條例》草案。立法會原定於本周三（12日）就修例恢復二讀，卻爆出「612暴動」癱瘓立法會，大會一連三天未能召開會議。據悉警方疲於奔命處理港島多處暴動，未能確保立法會及政府總部一帶絕對安全，導致立法會至今仍未有確實重開會議日期。台灣殺人案疑犯陳同佳預料最快十月獲釋，修例迫在眉睫，案中女死者沉冤待雪。



修訂《逃犯條例》草案在民主派議員「拉布」，並與建制派議員發生正面衝突下，於四月中下旬率先爆亂局，遲遲未能召開相關的法案委員會會議審議條文，政府於上月決定繞過法案委員會直闖大會，敲定本周三恢復二讀辯論。民主派即全體總動員發起遊行及發聲明等，以輿論壓力迫令政府撤回修例，於本周一（10日）凌晨有抗爭者於金鐘游擊式佔領道路，意圖複製二○一四年違法佔中，為「612暴動」掀起序幕。



今次抗爭者較五年前更具策略，以燃燒多個火頭分散警力，本周三早上在半小時內癱瘓金鐘主要幹道，令警方須重整旗鼓。警方下午迅速驅趕抗爭者，但仍有零星衝突，議員不能進入大樓開會，立法會主席梁君彥即決定押後會議。昨天早上立法會外在警方控制下，雖然部分建制派議員能夠成功回到大樓工作，但基於法定人數不足，梁君彥再次決定押後會議，同日決定今天不開會，召開會議遙遙無期。



據悉，警方於審議修例期間，調配五千警力維持治安，但由於抗爭者所施的暴力愈來愈強，相比一六年初旺角暴亂更激進，防暴警察疲於奔命清場對抗，消耗大量人手及體力，相信難以長期確保立法會絕對安全，故須與立法會秘書處商討不同保安措施及策略，以保障議員進出立法會及開會期間的性命安危，才能決定召開會議，意味當警方有足夠警力應付及平定示威群眾，立法會就可以隨時召開馬拉松式會議，以加快審議修例。



此外，民間人權陣線於昨日到禮賓府抗議，批評特首林鄭月娥不理市民訴求，其後召集人岑子杰表示，已向警方申請在下周日發起遊行，由維園出發至政府總部，要求政府撤回修例，並強調是「黑色大遊行」。同時，岑表示將於下周一再次舉行集會，並呼籲全港市民於下周一罷工、罷課和罷市。



時事評論員陳雲生認為，民主派不斷牽動市民情緒，只為了搗亂香港，破壞社會安定，強調他們在暴動過後已不得民心，質疑背後有政治力量遙控整個民主派行動。他又稱，梁君彥應當機立斷盡早召開會議，擔心拖延愈久，警方人力及社會愈被消耗，香港付出代價就愈多。