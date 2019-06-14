25噸走私洋垃圾被菲國打回頭　香港恐成國際垃圾崗

政府把關不力，一個懷疑載有走私洋垃圾的貨櫃被菲律賓遣返，25噸洋垃圾恐逼爆香港堆填區，成為「國際垃圾崗」！有環團發現該個裝滿污染電子及塑膠的貨櫃於本月已被退回，由於洋垃圾一旦運返香港只能堆填，環團因而批評即使全球多地相繼收緊垃圾入口標準，但港府仍無動於衷，令洋垃圾有入無出。有立法會議員亦要求政府檢討現行法例，加重非法出入口廢物罰則。



綠色和平資深項目主任連佩怡指，調查後發現，今年1月有香港註冊的環保公司由香港寄出一個長40呎、重25噸報稱為電子配件的貨櫃，該貨櫃運抵上海後轉到另一貨輪，並於2月運抵棉蘭老島。



由於該貨櫃所運載貨物與報關資料不符，一直被菲律賓海關扣查，菲方後來發現該貨櫃內實為受污染的破碎電路板及電容器等有害廢物，遂於本月3日將貨櫃退予有關公司設於南生圍附近的一個貨櫃場。雖然綠色和平追蹤至上海後貨櫃不知所終，但估計最終會運返香港。



連指，貨櫃若運抵香港後無法運返原本國家，便要在港處理，除會增加堆填區負擔，電子垃圾中的重金屬更會污染環境。她又指，近年內地收緊廢物入口標準，致洋垃圾要運至東南亞國家，加上5月《巴塞爾公約》將塑膠廢物納入規管範圍，各國出口塑膠廢料都要先得接收國同意，令東南亞國家亦開始拒收洋垃圾。此外，去年入口香港後滯留的洋垃圾達32噸，她認為政府要推動源頭減廢，才能解決垃圾圍城問題。



立法會議員葛珮帆亦認為港府處理洋垃圾不理想，海關回覆其查詢時亦承認近來洋垃圾數量增加。她認為香港欠缺循環再造垃圾能力，擔心會成為洋垃圾中心，又批評目前罰則僅為罰款，阻嚇力不足，要求政府加重罰則。



環保署稱，上月底收到菲律賓當局通報，有懷疑非法跨境轉移的廢物須退回香港，該署會聯同海關監察其動向，當該貨櫃抵港時會於口岸檢查，以確定所載物料，若發現有人非法出口廢物，定必按法例採取適當行動。