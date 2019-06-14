你要知：蠟蟬出沒注意！屋企有咩會吸引佢哋入嚟？

早前，不少地區的群組紛紛貼出其住所被「飛蛾」侵襲的照片，更有人自創「水樽」捉「飛蛾」大法，試圖趕絕牠們。不過有專家指，那外表像飛蛾的昆蟲，其實是在春夏經常出現的廣翅蠟蟬。廣翅蠟蟬雖對人類並沒有害，但因近年氣候回暖，導致蠟蟬較往年更大量繁殖，令人困擾。到底見到蠟蟬時，應如何處理呢？



位處於郊區的網民家中被蠟蟬「侵襲」，更網民都表示「好驚」、「好核突」、「好困擾」。有人用膠樽載着牠們；也有人用黃色的捕蠅紙捕捉牠們。雖然牠們的樣子並不討好，但對人類無害，不必太擔心。香港昆蟲學會副會長饒戈指，香港現有約10種蠟蟬，而常在民居附近出現的為廣翅蠟蟬。



廣翅蠟蟬的樣子雖然與飛蛾相似，兩者都有大翅膀，但飛蛾其實比較柔弱，飛的時候亦看似較為柔弱，其頭部長有明顯觸角；廣翅蠟蟬與其他蠟蟬或我們常見的蟬一樣都是會彈跳，蠟蟬在感覺到危險時，會先彈走後再飛，其蠟蟬的觸角則較細，並不顯眼。



香港部分植物如苧麻、大紅花上能輕易找到蠟蟬。牠們的嘴部有一支硬吸管，用作吸食植物的汁液來獲取營養。一般而言，我們會在3至5月見到廣翅蠟蟬的若蟲，成蟲後則會在6至8月比較活躍。由於香港對上一個冬季較為和暖，以致植物生長得茂盛，造就了蠟蟬良好的生長環境而提早出現。



蠟蟬的若蟲即是其未成蟲的狀態，與我們常見到的黑色雙翼的形態並不一樣。饒戈笑言，有人指蠟蟬的若蟲似寵物小精靈，他則見過其中一種若蟲酷似蒲公英。若蟲尾部會有棉花狀的白色蠟質絲線，用作掩護，就像孔雀開屏般散開，成蟲後便會是我們見到的樣子。



至於為何廣翅蠟蟬會在民居出現，饒戈解釋牠們其實有趨光性，會飛向發光的地方。加上廣翅蠟蟬相較其他蠟蟬「雜食」，尤為喜歡大紅花的汁液。因此靠近山邊的村屋，或是附近有環境優美的花圃或公園的屋苑，都會出現大量廣翅蠟蟬。



不過，暫時未有資料顕示蠟蟬是有毒的，牠們不會咬人或吸食血液，也未有證據顯示牠們會傳播疾病。故此，饒戈呼籲市民不必過分擔心，也不必刻意傷害牠們。「我諗大家都要慢慢習慣佢哋會出現嘅呢個事實，佢哋唔會傷害我哋，只係個外貌大家未係好熟悉。」



在郊外常見的蠟蟬品種也有眼紋疏廣蠟蟬，牠們只吸食苧麻的汁液，部分翅膀為透明，帶有特殊的眼紋構造。



若然蠟蟬入屋後應如何處理？饒戈則建議，市民可用膠盒或膠樽等容器裝起牠們，再到戶外放生，讓他們飛走。徒手捉的話，蠟蟬有機會受刺激後彈走，也有機會弄傷牠們。要防止蠟蟬入屋，住戶應關好門窗，可拉上窗簾避免牠們見到屋內有光而依附在窗戶上。如果必定要開窗保持空氣流通，也可加裝防蚊網。