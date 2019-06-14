衝擊立法會：示威者撤走　多間銀行金鐘分行重開

本周三(12日)的反修訂《逃犯條例》示威最終演變成暴動，金鐘一帶滿目瘡痍，受事件影響，區內多間銀行分行於過去兩天均暫停服務，涉及渣打、恒生、東亞、中銀、華僑永亨等銀行。鑑於目前只有10多名示威者在添馬公園物資站留守，銀行宣布分行今日(14日)重開。



恒生銀行表示，統一中心分行、統一中心優越理財中心今早恢復正常營業，而統一中心及港鐵金鐘站的自助理財中心支票存入服務亦已恢復。而滙豐銀行表示，太古廣場卓越理財中心、以及太古廣場日夜理財中心已回復正常服務。



中信銀行(國際)宣布，較早前因中環及金鐘部分區域出現的交通管制，而暫停服務的力寶中心分行及私人銀行中心，會於今早9時恢復運作，而中信大廈分行則維持暫停服務，直至另行通知。而大新銀行位於金鐘海富中心分行今早恢常。渣打銀行(香港)金鐘分行及金鐘優先理財中心亦恢復營業。東亞銀行亦宣布，金鐘分行回復正常服務。



另外，運輸署宣布，位於統一中心3樓的香港牌照事務處今早9時起恢復正常服務，提供各種牌照及相關申請服務。