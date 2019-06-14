衝擊立法會：楊潤雄向全港校長校監發信　反對罷課罷教

教育局局長楊潤雄昨(13日)向全港學校校監及校長發出以「堅守崗位，守護學生」為題的信件，重申堅決反對教育團體發動罷課及罷教，指任何人不應利用學校作為表達政治訴求的場地，教師要堅守崗位，學校作為僱主，有責任管理員工及監察他們的工作表現，若個別教師在工作時間未經學校批准而缺席，或沒有履行職務，學校明確指出有關行為實屬不當，並按相關資助則例、僱傭條例及校本政策處理。



楊於信中開首說，前日(12日)在灣仔及中西區一帶，有人佔據和堵塞道路，癱瘓交通，甚至暴動，當中有不少年輕人參與，更有人受傷流血，令人痛心。教育局關注近日有人在社交媒體號召群眾，破壞社會秩序，煽動情緒，製造恐慌，懇請各界守護學生，清楚解釋有關活動或涉違法行為，告誡同學不要參與，及警惕網上訊息，以自身安全為重，不要前往可能有危險的地方。



曾任教協總幹事的馮家強在Facebook貼出楊潤雄的信件，並回應指感到非常失望和憤怒：「楊局長，您不單沒有為這些老師們提供支援，還要去信各大校監向前線老師施壓，要追究前線老師，您到底是在為誰服務？」，「您不理前線老師之痛，不去勸喻您的老闆林鄭停止傷害學生，而是用「僱主」前「僱主」後「管理」前「管理」後的言論欺壓學校，欺壓老師。」