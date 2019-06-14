同志史墨客7月履新　接任美國駐港澳總領事

美國駐香港及澳門總領事唐偉康將在本月底任滿離任。美國駐香港及澳門總領事館今(14日)宣布，美國國務卿蓬佩奧已委任史墨客(Hanscom Smith)，接替唐偉康，為下一任美國駐香港及澳門總領事，並於下月起履新。史墨客是位同性戀者，並已與同性配偶成婚。



身為高級職業外交官的史墨客，獲委任前在國務院出任主管中國事務處的副助理國務卿。史墨客曾經出任美國駐上海總領事，國務院中國及蒙古事務處處長。他任職美國駐上海總領事時，公開宣布是同性戀者，而配偶呂英宗來自台北，二人在史墨客2006年至2010年於美國在台協會(AIT)任職時相識，其後於2016年結婚。



史墨客也曾於美國多個駐外使領館工作，包括喀麥隆，丹麥，柬埔案，泰國，阿富汗及中國。史墨客還於國務院的日本事務處及美國在台協會任職，亦曾領導美國在伊拉克穆薩納省的重建工作。



出生於美國緬因州的史墨客懂得中文、法文、丹麥語及柬埔寨語，畢業於喬治城大學，並擁有倫敦政治經濟學院及普林斯頓大學碩士學位，以及巴黎政治學院政治研究證書，他亦曾以美國外交關係協會國際關係學人身份在日本交流研究。



而唐偉康將於下月任滿離港，並加入私人機構工作。新任美國駐香港及澳門副總領事侯偉葉則將於本月底抵港。