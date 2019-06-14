衝擊立法會：議員指警到大學搜捕需獲允　喇沙生校園靜坐

多間大學都有學生在修訂逃犯例衝突中被捕，警方昨日(13日)更到香港大學學生宿舍搜查，李國賢堂有2名學生被捕。教育界議員葉建源今日(14日)表示，未完全掌握昨晚警方到各大學校園搜捕情況，尚有一些傳言需要確認，但強調大學自主，警方到大學搜捕是一件敏感的事情，應要得到大學同意。至於今日的會議，葉稱截至目前仍是內會和財會，並非《逃犯條例》修訂，希望市民也了解有關情況。



另外，修例一事蔓延至學界，包括警務處處長盧偉聰等多名高官的母校喇沙書院，今早(14日)再度發起靜坐抗議，約100名學生及校友戴着口罩，在校內喇沙像前靜坐。有學生指，靜坐行動是要貫徹該校創辦人聖約翰·喇沙的理念，以非暴力方式表達意見。校方事後表示，靜坐抗議一切和平，亦有部分舊生參與，整個行動未有影響到考試流程。



有該校舊生在舊生會官方社交平台專頁表示，今早回校參與活動，有學生發言時談及該校創辦人當年亦曾站出來協助貧困小孩，為他們提供讀書機會，作為該校學生亦有責任表達對社會上存在不公義的不滿。有學生亦指，原本對事件未有太大關注，惟周三(12日)警方使用暴力後，對警方行為感到不滿，他會考慮參與之後的示威行動。喇沙書院昨日(13日)亦曾發起靜坐，數十名學生曾在校門的喇沙像前祈禱靜坐1小時。