衝擊立法會：示威衝突礙營業　小商戶嘆生意額減半

周三(12日)的修訂《逃犯條例》示威衝突令金鐘一帶交通癱瘓，政總及立法會一帶小商戶首當其衝。在海富中心經營電子零件器材店10多年的凌先生指生意大受影響，生意額減少逾半，「平時嚟開嘅客唔敢嚟，怕咗個場。」他指，因應下周日及周一(16及17日)再有遊行集會，已預備當天不會開門做生意，「通知咗管理處幫手睇住，做好啲保安，驚亂嗰時有啲不良分子乘機搶嘢」，又擔心修例爭議會拖延長時間，「希望唔好好似上次咁拖79日。」



在海富中心一間花店任職的店員黃小姐同樣大嘆生意慘淡，「直頭無生意，出貨出唔到，要送貨冇人收，咁可以點？咪撻訂囉！」她指出，周三爆發衝突時大批示威者在商場內休息，「嗰時佔中冇走上嚟，你哋示威暴動唔緊要，唔影響到人哋飯碗咪冇問題囉！」



外賣快餐店店主袁先生就指，周三衝突當日生意影響不太大，反而是昨日(13日)港鐵金鐘站停開大半日，附近辦公大樓不少白領未有上班，生意額大跌超過一半，形容損失慘重，「我哋蚊型鋪頭仔，都係靠寫字樓生意。」他表示，該店下周一會如常營業，認為遊行集會即使帶來人流，但大多只光顧連鎖快餐店，對其店舖未有幫助。