工程總監稱不知禮頓欠交RISC表格　認為下屬應告知

沙中線紅磡站獨立調查委員會第2部分聆訊今(14日)進入第14天，港鐵建造經理(沙中線土木工程)陳傑霖續作供。他承認工程中由螺絲帽取代疊接鋼筋的位置沒有圖則紀錄，認為改動屬輕微及不影響結構，而且需改動的地方很多，「每個(改動)地方都出圖紙，係唔實際」。



陳又指，很多工程都會採用以螺絲帽取代疊接鋼筋的做法，只要螺絲帽工程做得夠好便沒有太大問題。政府代表大律師周偉倫質疑，未有證供顯示這些額外螺絲帽有巡查，何以確定螺絲帽工程已做得妥當。陳指應相信檢查人員的經驗，又指多年前工程界沒有保存檢查紀錄的要求，是現在社會期望較高，才開始保存表格。



港鐵建造技術工程總監顏永文供稱，自己從不知道禮頓長期欠交檢查及測量申請表格(RISC form)，認為禮頓當時欠交RISC form的程度屬嚴重，認為下屬需將事件告知他並作出補救。顏又指，現時已制訂措施改善表格不齊全情況，已簡化電子版RISC form操作過程，系統可以顯示已發出多少份RISC form，加上質量保證團隊會作第二把關，檢查表格是否已填好，現時新系統下亦考慮永久保存各工程表格。



另外，港鐵亦已聘用獨立審計顧問檢視南、北連接隧道及列車停放處(HHS)結構情況，HHS的審計報告將於月底前呈交。



港鐵已傳召所有證人作供，下周一(17日)起將傳召政府及運基顧問有限公司證人，各涉事者預計需於下月提交書面結案陳詞。據了解，委員會將於9月或10月再開庭傳召各專家證人作供，需時約10多天。