投資公司負責人挾款失蹤　婦入稟追3700萬元

涉嫌推銷假債券後捲款結業的「三業投資有限公司」，再有懷疑苦主入稟高院追討損失。山東省政協常委、香港特區發展委員會委員、前中旅集團總經理助理王富剛的太太，昨日(13日)入稟高院原訟庭，民事控告三業投資、其兩名負責人陳倩瑜、賴俊光、及兩人開設的另一間公司「瑜亮投資有限公司」，原告指稱在遭對方哄騙下，向兩公司投入接近3700萬港元，現要求兩人及兩公司還款。



本案原告丁娟娟，被告依次是陳倩瑜、賴俊光、瑜亮投資有限公司及三業投資有限公司。原告稱在2013年3月透過丈夫王富剛認識陳賴兩人，陳是丈夫在中旅任職時的秘書，賴是中旅財務部職員。當時陳游說原告夫婦投資債券，承諾每三星期派息1.75厘，透過瑜亮投資處理他們的投資。原告夫婦相信陳，開始付錢予瑜亮公司，截至去年11月達2950萬港元。



同年8月，陳約原告與賴見面，游說原告加入三業投資。原告聽從投25萬港元資本，成為三業投資的股東，與陳賴各持三份一股份，原告成為該公司董事，但原告指對公司運作不知情。除入股外，原告亦有與瑜亮相似投資方式，投資到三業，共涉745萬港元。



原告稱在去年11月28日收到陳來電告知賴已挾款失蹤，她到兩公司查問及報警，她在兩公司共投資3600多萬港元本金，至今無法取回。她指陳賴兩人和兩間公司，僅受託代她投資，現要求法庭頒令被告還款。