衝擊立法會：泛民不滿內會如常開　僅半小時就休會

立法會原定本周三(12日)就修例恢復二讀，最終出現「612暴動」癱瘓立法會，導致立法會大會至今仍未有確實重開日期，但內務委員會今下午2時半如期召開。多名民主派議員在會議開始時提出多項規程問題，包括質疑在黃色警示下是否能開會，及是否不受保險保障。在會議召開約25分鐘後，仍未能進入原定議程，內務委員會主席李慧琼其後宣布暫停會議5分鐘，經過與各黨派商討，復會後她指今日的議程毋須急於今日處理，隨即宣布會議結束。一眾泛民議員大叫撤回修例，又衝上主席台。



議員梁繼昌表示，關注立法會的保險問題，指政府早前把衝擊事件定性為暴動，議員在黃色警示下召開會議會感到戰戰兢兢，又質疑議員人身安全是否受保障。議員鄭松泰和譚文豪指，現時不單止議員和議員助理出入有困難，連傳媒也同樣有困難，擔心若傳媒在立法會大樓發生問題，是否不受立法會的保險保障。同時，鄭松泰質疑李慧琼憑甚麼決定在黃色警示下開會。



主席李慧琼解釋，黃色警示之下立法會仍可繼續進行會議，她評估大樓附近的交通暢順，且無議員投訴不能返回大樓，因此決定開會。立法會秘書長陳維安指出，黃色警示經行管會決定，個別委員會是否開會則由該委員會主席自行決定，又指行管會有購買5類保險，其中僱員補償、財物全險和汽車保險在暴動情況下仍會生效，但現金和公共責任保險，在暴動下就無效。