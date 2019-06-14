長者樓換樓先導計劃　買新單位或不設年期時限

房委會資助房屋小組下周五(21日)開會，將討論去年施政報告提出的房協「長者業主樓換樓先導計劃」相關安排，讓房協合資格買家出售其單位後，於房委會轄下資助房屋，即居屋、租者置其屋單位等的第二市場購買面積較小的新單位。據悉會方傾向不為上述買家設立購買新單位的年期時限，但會發出購買資格證明書。相關買家使用證明書時要經過審查，確保對方並非業主身份，以免享有雙重優惠。



由於房協轄下的未補價資助出售房屋數量較少，為了增強誘因，今次會議將討論房委會如何作配合，讓擁有房協未補價資助單位的長者業主，於房協第二市場售出原有單位後，可在房委會或房協第二市場購買面積較小的單位。此安排可避免長者業主同時持有兩個未補價資助出售單位。截至今年3月31日，房委會和房協的資助房屋計劃下分別約有38萬個和9800個可在第二市場買賣的資助出售單位。



據了解，為避免參與計劃的長者業主產生壓力，屆時他們賣掉房協單位後，可向房委會申請購買資格證明書和提名信，自由決定何時買入新單位。此舉亦有助避免第二市場的資助出售單位之供求方面在某一時段大增。



房協表示，目前仍與政府商討計劃的具體執行細節，包括可供長者業主購買的單位類別，應否設立時限，以及出售原有單位後再買新單位的條件等。上述先導計劃預計最快可於今年下半年公布及推出。