網民熱話：私家車違泊巴士總站　網民：自私！

交通規例訂明，巴士站不得停泊其他車輛，惟違例個案屢見不鮮。再有網民拍到一輛黑色私家車在巴士總站違泊，阻礙巴士埋站，網民紛紛譴責私家車司機自私的行為。



今日（14日）早上7時左右，網民王子龍在Facebook群組「馬路的事討論區」上載了三張照片。據照片可見，黑色私家車在港鐵石門站對面的巴士總站停泊，鄰線的巴士被阻擋，無法埋站，只好在站外停車開門上落客。發文者上載的圖片中，一張是在夜晚拍攝，相信該私家車已經在巴士站「過夜」。王留言斥責：「泊還泊。唔好泊巴士總站得唔得？」



其後網民亦留言稱要報警處理，「泊一次報一次」、「報警囉，每30分鐘一次」、「直接999啦！」有網民嘲諷道稱：「你識條Ｘ咩！呢架係巴士，不過多個字咁解...係『巴士閉』」。



網民有話說：



Marco Chak：塞佢死氣喉，用起漆水幫佢洗車，爆佢擋風玻璃幫佢車廂散熱



Eugeue Wong：影還影。唔好擺上網取暖得唔得？



Ming Ma：1823需要你



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