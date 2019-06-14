衝擊立法會：泛民離席抗議指罵　財會提早結束

社會氣氛緊張，立法會大樓更於前日(12日)被衝擊，直至今日(14日)才有會議舉行。內務委員會未完成所有議程下結束會議，而隨後3點舉行的財務委員會亦花逾半小時先處理規程問題才能進入正式議程，更有泛民提出中止待續，會議至下午約4時半便提早完結。會議期間，有議員離席抗議，指罵主席陳健波，而陳指部分議員今日較情緒化，相信無法處理會議項目。



議員鄭松泰指，現時立法會維持黃色警示，且大樓外仍有警察，反問立法會於此情況下如何批出撥款，直言開會的決定反智，建議直接取消會議。議員張超雄表示，現時氣氛看不到如何有效處理議程上的項目，理應暫緩會議。



議員林卓廷亦指出，香港目前只得一個議程應討論，便是撤回《逃犯條例》，而今日會議議程上的有機資源回收中心第二期，指出特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超等香港最嚴重的垃圾問題，詢問有關中心會否作出回收。



陳健波表示，議員若對立法會的警示有意見可向立法會行政管理委員會作出投訴，而他曾擔任行管會成員商議訂立警示事宜，解釋黃色警示生效時會議可繼續進行，惟發出紅色警示則需要疏散，他已詢問警方如何保障議員離開立法會大樓，警方亦作出保證。



陳續指，內會議程涉下次大會程序，但下次大會能否舉行仍然未知，相反財會積壓大量議程，有迫切性，強調不能以政治凌駕民間死活。他重申《逃犯條例》一定屬政治事件，強調民生事宜更為重要。