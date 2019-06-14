政府倡區域合作減碳　環團促合作只限再生能源

氣候變化正影響全球，香港不能獨善其身。可持續發展委員會今日(14日)起就長遠減碳策略展開公眾諮詢，冀收集市民意見，集思廣益訂立2050年的減碳目標，諮詢期至9月20日。



根據《巴黎協定》，至2050年全球平均升溫控制攝氏2度之內，要達到目標，香港人均碳排放將要減至不多於2公噸。諮詢文件中提及，區域合作將是減碳的常用方法。香港一直有從大亞灣核電站輸入核電，滿足全港約25%的電力需求。但如要實現更高的減碳目標，至2030年後，零碳能源必須是主要的發電燃料，加上本地的可再生能源潛力非常有限，因此必須考慮採用區域合作的方法。



而區域發電也是其他世界城市在發電界別常用的方法，例如美國西雅圖市由華盛頓州其他地方輸入水力發電。



長遠減碳策略支援小組召集人林超英認為，明白港人對區域合作購電有顧慮，如發電燃料組合及電費等，故需要透過由下而上的討論，了解市民的取捨：「若唔想要核電的話，應該唔開冷氣。」他又對香港能達到《巴黎協定》的減碳目標感到樂觀，認為市民特別是年輕人，會願意配合改變生活行為和價值觀念。



綠色和平回應指，諮詢文件建議將來使用最少八成「零碳電力」，惟當中包括向內地買核電，批評政府以諮詢作為藉口，為引入核電鋪路，助長另一種環境威脅，要求當局承諾區域能源合作只限於可再生能源。