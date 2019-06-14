衝擊立法會：運輸業界譴責示威影響生計　促克制

政府修訂《逃犯條例》爆發大規模示威，示威者堵塞多條港島區主要交通幹道。陸路交通運輸業大聯盟發起聯署，強烈譴責示威者不負責任的暴力及堵路行為，有的士商會指前日(12日)的示威令港島區的士司機的收入平均少了近400港元。聯盟呼籲市民參與示威遊行應該保持克制。



聯署由陸路交通運輸業大聯盟發起，聯盟有34個屬會，另有36個團體參與聯署，大多數是的士商會及車行，亦有小巴團體及貨運業界。聯盟召集人蔣志偉表示，示威者當日以人海、車輛及不同阻礙物刻意堵塞多條道路，令交通陷入癱瘓，導致一眾「搵食車」無法營運，影響司機生計，當中有貨車司機未能在指定時間內把貨物送到客戶。



另一名聯盟成員香港的士商會主席黃保強亦指，當日港島交通「龍脈」被截斷，特別影響中區前往半山的交通，亦令部分車輛需繞道往西環，再上半山，導致東邊街、西邊街及醫院道一帶大塞車。



聯盟表示尊重任何人和平、理性及守法地示威及遊行，但不應做出任何擾亂社會秩序及堵塞道路，不顧及他人的自私行為。任何社會動盪只會令本港經濟急轉直下，呼籲各界隨後的示威行動應保持克制，和平及理性表達意見，彰顯香港是文明社會。