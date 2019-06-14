逾7億元為偏遠鄉村鋪光纖　60條北區村名單出爐

政府以7.74億港元推行擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃，資助固網商擴展光纖網絡覆蓋至村口，計劃涵蓋235條鄉村，分布於9個新界及離島區，其中北區的鄉村名單出爐，共有60條村。



根據北區區議會的文件，涵蓋的鄉村包括上水的長瀝村、料壆村、草壠信義新村，打鼓嶺的得月樓村、羅湖村、坪輩(包括坪堂村及坪堂隔田村)、李屋村、週田村、禾徑山村、坪洋村、瓦窰下村、塘坊村、簡頭圍村、瓦窰(包括木湖瓦窰村及瓦窰村)、竹園村、香園圍村、松園下村。



位於沙頭角的則包括雞谷樹下村及南坑尾、鳳坑村、禾坑大朗村、鹽灶下村及膊頭下村、烏石角村、石涌凹村(包括立和村)、塘肚(包括塘肚坪村)、新村、山咀村、九担租村、烏蛟騰(包括新屋村、新屋下村、三家村、河背村、嶺背村、老圍村及田心村)、荔枝窩村、蛤塘村、三椏村、西流江村、梅子林村、蓮麻坑村、横山腳新村、沙頭角墟(西上)、沙頭角墟(西下)、麻雀嶺(包括麻雀嶺上村及麻雀嶺新屋下村)、南涌(包括鹿頸林屋，南涌羅屋、南涌鄭屋、南涌楊屋、南涌李屋、南涌張屋及大灣)、鹿頸陳屋村、鹿頸黃屋村、大塘湖村、鴨洲村、吉澳村、谷埔。



位於粉嶺的則包括獅頭嶺村、丹竹坑村(包括丹竹坑老圍)、嶺皮村、嶺咀(包括馬尾下嶺咀村)、新屋仔村、簡頭村、新塘莆村、流水響村、鶴藪圍(包括鶴藪排)、高莆(包括高莆村及大窩村)、崇謙堂(包括崇謙堂(東)村及崇議謙堂(西)村)、畫眉山村、孔嶺、馬尾下村、軍地北村。



文件指，通訊事務管理局辦公室料本年底完成評估標書及批出相關項目，獲選的固網商能盡快向各有關部門申請相關的許可證，以進行包括掘路、鋪設光纖網絡及海底光纖電纜等工程。