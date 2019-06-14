發射台：學童遺校巴缺水致死　幼兒工疏忽職守

學童每日興高采烈地到幼稚園上課，家長又豈會想到接送小朋友的校巴會無情地奪走他們的生命？東方報業集團旗下《on.cc東網》電視時事評論節目《發射台》，今集炮轟內地疏忽職守的幼兒工作者，因為內地過去3年至少有12名幼童，因被遺留在校車內致死，數名疏忽職守的涉事幼稚園班主任、接送老師和司機均被刑事拘留。



別誤以為被困在車內屬於小事，根據研究顯示，假如陽光直射一輛密不透風的校巴，車廂內溫度可高達攝氏65度，在未能補充足夠水分的情況下，身體將會很快缺水，繼而有生命危險。令人心痛的是自2016年以來，內地已有至少12名幼童因此喪命，例如上月底在海南萬寧市一名4歲半男童因被遺留在校車內而昏迷不醒，送院搶救後40多個小時亦回天乏術。



不過，當中6宗事故的判決文書更令人不齒，因為涉事負責人雖被判有直接責任，但最終都獲判緩刑，更甚的是相關部門負責人，大部分均免於刑事處罰。害死幼童但刑罰極輕，變相等同放生罔顧幼童安全的惡行，例如有校巴司機為了賺更多錢，將明明最多只可載14人的校巴，塞滿足足22名幼童在車內，假若接送途中發生車禍，後果可謂不堪設想。



幼童是國家未來的棟樑，但內地這批幼兒工作者，連在落車時亦懶得多看一眼，以確認有沒有小朋友留在車內，甚至為了金錢，不顧小朋友安危，亂塞他們上車，加上執法部門往往輕判，令這批幼兒工作者有恃無恐。其實若無法好好保護國家未來的主人翁，又談何國家發展與崛起呢？



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