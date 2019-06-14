政Whats噏：泛民為抽水企圖夾硬　喺區議會傾政治嘢

近日《逃犯條例》修訂鬧到滿城風雨，戰線更加由立法會擴散至區議會，繼昨日北區區議會有議員提出臨時動議，要求將修例納入議程討論但遭否決後，再有中西區區議會同灣仔區議會，分別有民主黨中西區區議員吳兆康及灣仔區議員楊雪盈，都企圖想傾有關議題，不過分別因為唔符合相關規則，或冇人和議議案而傾唔成。睇嚟大家都覺得區議會應當集中傾番當區嘅民生項目，唔想再將政治議題帶入區議會，加上建制派喺呢兩個區議會都佔多數，搞到民主派議員「抽唔成水」喇！



話說中西區區議會嘅文化康樂及社會事務委員會昨日(13日)開會，原本會議議程只係討論長者牙科服務、麻疹疫苗、救生員不足等民生問題，不過去到會議結束前，突然有兩個嚟自民間團體嘅旁聽人士要求發言，提出要討論《逃犯條例》修訂。喺文康會提出傾呢啲，聽落認真古怪，委員會主席陳捷貴當時拒絕咗，但吳兆康就力撐旁聽人士，覺得修例屬社會事務，應該可以討論，同陳捷貴爭論咗一輪添。



陳捷貴解釋，按照程序，如果想討論某啲議題，必須要事先通知，若獲批就會加入議程，嗰兩名旁聽人士突然提出，本身並無相關議程，自然唔會批准。陳仲話，喺會議當日朝早曾同其中一個旁聽人士通過電話，對方當時都冇提到要喺會議上討論，點睇都唔合理。



陳又話即使批准都冇用，事關當時會議已經結束，佢都已經宣布埋下次開會日期，絕大部分議員都已經離開咗，加上旁聽人士冇權發言，只有議員先可以參與討論，所以冇議員在場基本上都係冇得傾，如果旁聽人士事先要求，就會了解下其他議員意願，例如覺得呢個議題適唔適合喺文康會入面傾先再作決定。聽落吳兆康真係撐錯人嘞！吳兆康喺截稿前未有回覆。



灣仔區議會方面，議員楊雪盈就諗住遞交譴責香港警察濫用權力、武力嘅動議，不過傾唔傾得成就好難講，事關雖然佢好積極動議，但暫時就冇人和議，佢喺社交網站透露只係收到3個議員回覆，其中屬民主派嘅鄭其建都拒絕和議，直言「如果會議沉悶我隨時會離席，所以唔好搵我和議啦。」不過就算搵到人和議，都仲要得到區議會主席批准，咁睇嚟楊雪盈嘅議案都好大機會凍過水喇！楊雪盈喺截稿前亦未有回覆。



查實區議會好多時都只係針對番當區嘅項目去傾，要觸及政治議題，真係要有足夠支持至得，喺建制派佔多數嘅區議會入面，自然好難傾得到，各區民主派如果諗住趁住社會關注呢個議題，就借機抽水，結果咪就係接二連三咁觸礁囉！