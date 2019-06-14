屯馬線局部通車方案達30個　最多只能開至土瓜灣站

沙中線「屯馬線」通車日期備受關注。消息指政府及港鐵因應「屯馬線」局部通車曾探討近30個不同方案，包括提供接駁巴士，又或於車站間提供專用通道供乘客步行來回，結果發現大部分方案可行性較低，而當局評估即使「屯馬線」局部通車，最多亦只能開通至土瓜灣站。消息強調，「屯馬線」通車方案最終由政府決定，前提是必須安全才能通車。



沙中線共分為兩段，現名為「屯馬線」的「大圍至紅磡段」，是現時馬鞍山線於大圍向九龍方向伸延，途經顯徑、鑽石山、啟德、宋皇臺、土瓜灣及何文田，於紅磡與西鐵線匯合，通往屯門。另一段「紅磡至金鐘段」則涉及東鐵線於紅磡延伸過海，再經會展到達金鐘。



然而，兩段走線匯合的紅磡站擴建月台及其相連部分，爆出剪鋼筋及遺失施工紀錄等連串醜聞，車站結構安全受質疑，令原定今年中通車的「屯馬線」通車無期，政府因此要求港鐵研究「屯馬線」能否局部通車。



消息人士表示，港鐵整合了不同的「屯馬線」通車方案予政府考慮，包括「全線通車」和「局部通車」。單就「局部通車」而言，政府曾因應20至30個不同方案，要求港鐵提供相關資料以便判斷能否實行。當中包括列車到達某個車站後，再以單軌雙程模式折返起點重新載客；亦曾考慮安排接駁巴士接載乘客來往未能開通及能夠開通的車站，做法類似港鐵發生事故時的應變措施；甚至考慮在未能開通及能夠開通車站之間的路面，劃設專用通道，供乘客步行來回。



消息人士指，雖然大部分方案的可行性較低，但能夠肯定的是「屯馬線」即使局部通車，最多只能開通至土瓜灣站。因為何文田站歸紅磡信號區管轄，其信號系統設備設於紅磡站擴建月台，若紅磡站擴建月台未能使用，屯馬線便不能通至何文田站。雖然「屯馬線」其他車站亦有關鍵信號系統設備及電纜設於紅磡站擴建月台，但消息人士解釋，只要列車並非駛入紅磡信號區，可以不使用該些信號系統設備，而電纜亦可臨時重鋪。



「屯馬線」延誤通車勢導致成本上升。消息人士指，已建好的車站繼續閒置，承建商有權向港鐵追討款項，但情況與當年高鐵西九龍站一旦不能通過「一地兩檢」，每月會浪費6000多萬至8000萬港元開支有所不同，估計「屯馬線」的相關款項數目較小，主要涉及日常車站保安及維修費用。