東方日報A1：政府一再褪軚　管治崩壞　行會分裂

台灣殺人案揭示本港司法互助協議存有漏洞，故港府提出修訂《逃犯條例》草案，以引渡疑犯及防止本港淪為「逃犯天堂」及「黑惡」氾濫，但卻換來「612暴動」癱瘓立法會，本周三（12日）起一連三天未能召開會議恢復二讀草案，連帶昨日的內務委員會及財務委員會亦腰斬告終。修例未二讀，行政會議成員昨已現分裂，部分成員不反對暫緩修例，而有商界背景的立法會議員田北辰及蔣麗芸亦開腔促暫緩修例。有意見認為是次修例或如《基本法》第二十三條立法般「虎頭蛇尾」，政府一旦「跪低」或會徹底失去管治權，加上司法縱容放生反對派，一國兩制恐壽終正寢，令人慨嘆「愛國愛港一仆一碌、反中亂港一鼓作氣」。



修訂《逃犯條例》草案於二月提出，自此議會內多番爆發衝突，一直未能成立法案委員會審議法例，相反縱容民主派另起爐灶舉行「山寨式」會議。不過，政府依舊堅決推動修例工作，上月更決定繞過法案委員，把修例直上大會審議。立法會原訂於本周三就修例恢復二讀辯論，並訂於下周四（20日）表決，卻因暴動及激烈衝突癱瘓立法會，令會議至今無法如期舉行，而下周一及二原訂舉行共二十二小時會議亦很大機會告吹。



民主派一方面繼續就反修例造勢，一方面政府卻「虎頭蛇尾」，管治班子對修例的信心開始動搖。多名行會成員立場昨日開始軟化，有部分立場變得模稜兩可，未按一貫做法力撐政府修例，甚至表明不反對擱置修例，但仍有部分堅持推動修例，反映現時行會成員的立場出現分裂，或有隨時「轉軚」的危機。



行會召集人陳智思昨日出席電台節目時承認低估商界對修例的反響，於如此對立情況繼續討論並不可能，政府宜盤算如何處理，如重新解說及諮詢等。另一行會成員林正財被問及會否暫緩修例，則指相信政府會考慮所有可能性，重申政府並非鐵板一塊，而是「有血有肉」，而且沒有硬指令需要執行，相信政府會考慮社會整體氣氛。另亦有資深大律師兼行會成員表明不反對擱置，但認為不論政府作任何決定都會影響管治威信。



不過，身兼立法會議員的「雙料議員」則有所不同，議員林健鋒批評政府解說不足，但重申修例出發點好，至於會議案排則交由政府及立法會主席決定。曾任保安局局長及主理廿三條立法的議員葉劉淑儀強調，政府首要工作是通過修例，直言擱置或暫緩等同撤回，政府屈服的代價更大，將會衝擊政府管治威信。



「廿三萬監察」發言人王國興指出，政府曾就廿三條立法及推動國民教育「跪低」，若然今次再跪，必定盡失管治威信，因為是次修例全為公義，不論撤回還是暫緩，政府都會自毀長城、自取其辱，尤其反對派近月不停到訪外國游說，退讓更會變成反對派治港，屆時遑論港人治港、落實《基本法》及一國兩制。



王又指出，作為行會成員理應泰山崩於前而色不變，現時表現腳軟一面反會令老百姓及愛國愛港人士感到「親者痛，仇者快」，強調建制派及行會成員絕不能無腰骨、無骨氣，而要支持政府的正確及正義決定。