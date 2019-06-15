探射燈：「飛躍啟德」計劃　政府招標拖3年

政府曾提出在啟德郵輪碼頭旁打造啟德發展區，2015年發展局就佔地6公頃的「飛躍啟德」計劃，邀請發展商提交意向書，並預計翌年正式招標，惟相關計劃至今一直「只聞樓梯響」。有關注組織認為事件反映部門施政歎慢板，浪費土地的社會效益。



「飛躍啟德」計劃將舊啟德機場跑道末端及觀塘海濱一帶，發展成啟德旅遊中樞，並擬限制發展商不可分拆業權，有關用地將主要用作娛樂休閒用途、零售及酒店等商業用地，但至今仍未招標。



「10年前已經邀請民間團體參與規劃，但係一直唔郁！」公共專業聯盟政策召集人黎廣德認為啟德發展區遲遲未落成，反映政府施政的官僚和拖延作風，亦浪費土地的社會效益。黎指出啟德位處偏僻，不能單靠郵輪碼頭吸引人流，需在周邊配合興建一系列設施，發揮叢聚效應發展經濟。同時需吸引本地居民和遊客前往，不能把目標只針對郵輪旅客。

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