探射燈：跑道公園碼頭　分流內地團零諮詢

內地團近年逼爆土瓜灣，嚴重滋擾居民生活。旅議會建議分流部分觀光船到紅磡碼頭，未料引起當區居民強烈反彈，旅遊事務署遂將分流點改至啟德郵輪碼頭旁的啟德跑道公園碼頭。有區議員批評政府事前「零諮詢」，擔心區內交通未能負荷。



該署在啟德跑道公園碼頭附近覓得2幅官地，以短期租約形式發展停車場。於今年中及下半年提供約20個旅遊巴車位，供事先登記的入境旅行團使用，冀紓緩土瓜灣旅客帶來的人流壓力。該署代表又建議，鋪設1條長約230米的海濱長廊，貫通短租用地至啟德跑道公園第1期，讓公眾可享用更多海濱空間。



「連知會都冇一聲！」九龍城區區議員何華漢不滿，旅遊事務署所屬的商經局事前未有諮詢居民意見，是不尊重民意的行為。何指啟德郵輪碼頭的交通配套尚未完善，加上若大量旅遊巴與新近啟用的香港兒童醫院共用1條主要道路，一旦出現雙郵輪泊岸，或會造成擠塞，促當局另做可行性研究。

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