Dr.東：暑濕感冒忌藥石亂投　飲瓜茶消暑兼祛濕

踏入夏季，天氣翳悶炎熱，容易染上暑濕感冒。中醫師表示，暑濕感冒大多發生於夏天和夏秋之間，雖與一般感冒無異，但腸胃不適的情況會更強烈，發燒亦較為反覆，一般需要數日方能痊愈，又提醒患者切忌藥石亂投，因暑濕可分為暑濕夾熱或暑熱夾寒，暑濕夾熱的患者一旦服用了偏溫的「藿香正氣丸」，病情有機會變得更為複雜，建議市民日常可製作瓜茶清暑化濕。



註冊中醫師陳曉萼指出，暑濕常發生於夏天或夏秋之間，悶熱及潮濕的天氣令身體過度積聚暑濕，影響消化功能，出現腸胃不適、胸悶、心煩、胃口欠佳及小便變黃等問題。脾胃虛弱的人最容易患上暑濕型感冒，而生活在潮濕地方、進食太多生冷食物或運動量少的人，腸胃亦容易積聚濕氣，繼而患上暑濕。長期處於冷氣的環境，也會影響體質，容易導致暑濕感冒。



暑濕感冒分兩種，若暑濕夾熱，可能會導致發燒或口乾口渴；若暑濕夾寒，除上述症狀外，還會伴有沾寒沾凍。與一般的風寒不同，暑濕感冒一旦發燒，發燒時間偏長，一般持續2至3日，病情亦會反覆。而市民熟悉的「藿香正氣丸」內含偏溫藥材，適合醫治暑濕夾寒的患者，但對於一般暑濕或暑濕夾熱的患者，若胡亂服用「藿香正氣丸」，則有機會影響病情，提醒市民切勿自行服藥醫治暑濕。



要清暑化濕，調和脾胃，陳曉萼指青蒿、藿香、佩蘭、荷梗及香薷等中藥材，可達功效。而市民日常食用的瓜果，也可製作茶療祛暑濕。例如夏天的消暑聖品西瓜，除可直接食用或榨汁飲用外，西瓜皮更是一味具有良好清熱解毒作用的消暑良方。



市民可將西瓜皮連白肉切條，加入清水煮20分鐘，去渣取汁，再加入小量白糖攪拌均勻，一杯祛暑利尿的西瓜皮茶即告完成。市民可以相同的方法製作冬瓜茶、烏梅茶、荷葉茶及佩蘭茶等，同樣可收利尿消腫及清胃降火等功效。



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